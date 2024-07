No rescaldo ao triunfo sobre o Athletic Bilbao (3-0), em Alvalade, no Troféu Cinco Violinos, Ruben Amorim comentou a homenagem do Sporting a Sebastián Coates.

«Fico muito feliz porque o “Seba” deu muito ao clube e passou por uma fase difícil, e é importante os jogadores saírem desta forma. Como o Luís Neto e o Paulinho – que tinha lugar no plantel – mas devemos saber fechar alguns ciclos. Mas, o “Seba” foi diferente. Há aspetos da vida privada que devemos entender, e ele conquistou o direito de escolher. É difícil olhar à mesa de refeição e ver que perdemos tantas referências. Mas, a média de idades também baixou, o que é bom. Agora, outros terão de crescer e estão preparados», analisou, à Sport tv.

No calendário do Sporting segue-se a Supertaça, ante o FC Porto, em Aveiro, na noite do próximo sábado (20h15 de 3 de agosto).