Sebastián Coates venceu o prémio de melhor jogador do mês de fevereiro da Liga, atribuído pelo Sindicato dos Jogadores.

O capitão do líder Sporting recolheu 18,39 por cento dos votos, batendo a concorrência de Ryan Gauld, médio do Farense que teve 14,31 por cento dos votos, e de João Palhinha, também ele jogadores dos leões, com 9,93 por cento.

No mês em questão, diga-se, o internacional uruguaio foi totalista na equipa de Ruben Amorim, tendo apontado dois golos, ambos na vitória frente ao Gil Vicente.

Coates sucede assim a Mehdi Taremi como jogador do mês. É o segundo jogador do Sporting a conquistar a distinção, depois de Pedro Gonçalves, em novembro.