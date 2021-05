Sebastián Coates foi eleito o jogador do mês de abril da Liga.

O capitão do Sporting recolheu 18,30 por cento dos votos dos treinadores do campeonato, superando a corrência de Mario González, do Tondela, com 14,38 por cento dos votos, e Beto, do Portimonense, com 13,73 por cento.

O internacional uruguaio, refira-se, junta a esta distinção à de melhor defesa do mês.