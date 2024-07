O presidente dos uruguaios do Nacional, Alejandro Balbi, abordou o regresso de Sebastián Coates ao clube, dizendo que foi um processo com meses e que foram reunidas as condições a nível familiar e desportivo para o defesa que está de saída do Sporting.

«Estamos muito felizes por trazer um jogador desta envergadura, não só pelo físico, mas por tudo o que Sebastián Coates representa para o Nacional», afirmou Balbi, em declarações à Teledoce, no domingo.

«Já há meses que vínhamos falando com ele. Obviamente que isto não se faz de um dia para o outro, é um trabalho diário. Fomos conversando durante um bom tempo, mas não era fácil», prosseguiu o dirigente, reconhecendo que era difícil sair de um clube como o Sporting, pela longevidade que já tinha num clube no qual era capitão de equipa e uma das vozes mais experientes, dentro e fora de campo.

«Todos sabem que estava num clube grande da Europa, como é o Sporting. Era capitão, jogava lá há nove anos e havia toda uma história com ele. Não era fácil sair, de forma simples. Mas foi uma decisão ponderada, a nível familiar e a nível desportivo também», disse Balbi.