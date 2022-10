O futebolista uruguaio Sebastián Coates, que saiu do jogo com o Marselha com um traumatismo na anca, ficou de fora do início da preparação do Sporting para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal ante o Varzim.

Coates juntou-se a Daniel Bragança e Luís Neto nos nomes entregues ao departamento médico.

Em nota oficial, o Sporting informa que os 11 jogadores titulares ante o Marselha fizeram trabalho de recuperação pós-jogo e os restantes treinaram normalmente no relvado, numa sessão que contou com vários jogadores jovens da formação.

O Sporting joga com o Varzim às 19 horas de domingo, num encontro que tem como palco o Estádio Cidade de Barcelos.