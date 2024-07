Este sábado, Sebastián Coates despediu-se do Sporting e recebeu uma devida homenagem em pleno Estádio José Alvalade.

Entre a apresentação do plantel para 2024/25 e o apito inicial do Troféu Cinco Violinos, o ex-capitão foi ovacionado e recebeu uma lembrança pelas oito épocas e meia e leão ao peito. Depois, o defesa uruguaio passou o testemunho de capitão a Morten Hjulmand, que vai ocupar em diante essa função.

Veja o momento da passagem da braçadeira de capitão:

De microfone na mão e no relvado, Coates despediu-se dos adeptos sportinguistas.

Quando aqui cheguei, o meu sonho sempre foi ser campeão neste clube. Hoje, estou tranquilo, pois consegui-o. Quero agradecer ao presidente, ao Hugo, a todo o ‘staff’ e ao ‘mister’, que me aturaram nestes anos. Foi um privilégio e um prazer trabalhar com vocês. Aprendi muito, desfrutei e fui feliz. Agradeço também aos meus companheiros. Sempre fui acarinhado e foi incrível jogar neste estádio, com enorme ambiente. Até já, obrigado! Agora vou ser adepto, mais um de vocês. Viva o Sporting!», referiu o jogador, que segue agora para o Nacional, do Uruguai.