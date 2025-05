A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira a dispensa de Eduardo Quaresma da Seleção Nacional sub-21 que vai jogar o Euro 2025.

De acordo com a nota publicada no site oficial, o central do Sporting «é baixa confirmada para o Campeonato da Europa que se inicia no próximo mês de junho, na Eslováquia», uma vez que «não se sentia em condições de dar o seu máximo contributo à equipa na fase final do Europeu».

Por isso mesmo já não estará nos trabalhos desta quinta-feira.

Por isso, esclarece a Federação, «o grupo de 24 jogadores fica agora reduzido a 23 elementos», até ao dia 3 de junho, quando se juntarem Diogo Nascimento e Rafael Rodrigues.

LISTA DE CONVOCADOS:

Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting CP), João Carvalho (SC Braga) e Samuel Soares (SL Benfica);

Defesas: Chico Lamba (FC Arouca), Christian Marques (Yverdon Sport FC), Flávio Nazinho (Cercle Brugge KSV), Francisco Chissumba (SC Braga), João Muniz (Sporting CP), Lourenço Henriques (Varzim SC), Rafael Rodrigues (AVS), Rodrigo Gomes (Wolves) e Rodrigo Pinheiro (FC Famalicão);

Médios: Diogo Nascimento (FC Vizela), Gustavo Sá (FC Famalicão), João Marques (Gil Vicente FC), Mateus Fernandes (Southampton FC), Mathias de Amorim (FC Famalicão), Paulo Bernardo (Celtic FC) e Pedro Santos (Moreirense FC);

Avançados: Carlos Borges (Wolves), Fábio Silva (UD Las Palmas), Geovany Quenda (Sporting CP), Henrique Araújo (FC Arouca), Roger Fernandes (SC Braga) e Tiago Tomás (VFL Wolfsburg);