Nuno Mendes não esconde que ambiciona chegar à seleção AA, mas garante estar preparado tanto para subir esse patamar, como para descer um, tendo em conta que tem apenas 18 anos, embora já seja internacional sub-21.

«Ambiciono chegar lá, mas neste momento estou mais focado no clube e nos sub-21. Estou preparado para subir ou descer, uma vez que não estou no meu escalão, o meu escalão é mais abaixo», diz o lateral do Sporting à TVI, que nesta sexta-feira antecipou um excerto da entrevista.

«Qualquer jogador tem de estar preparado para as adversidades. Quero continuar a jogar e a mostrar o meu futebol», acrescenta.

Relativamente à boa campanha que o Sporting está a fazer, e que nesta altura vale a liderança da Liga, Nuno Mendes considera que a juventude do Sporting está a justificar a aposta do treinador, Rúben Amorim.

«O mister apostou em nós e nós temos de dar uma reposta boa, e acho que estamos a fazer isso», referiu o defesa

«Cada treinador tem a sua forma de trabalhar, mas esta tática ajuda-me em vários aspetos. Estou a adaptar-me bem», acrescenta.