Nuno Santos afirmou, em entrevista à TSF, que o Sporting acreditou «desde o início» na conquista do título este ano, e apontou a união do grupo como o segredo para o sucesso desta temporada.

«Nós sempre acreditamos desde o início, porque criámos um grupo forte e muito unido. E sabíamos que podíamos fazer coisas bonitas, como fizemos este ano. No início, muita gente não acreditava que isto era possível, fazer o que fizemos. Mas nós criámos um grupo, e foi para isso que o criámos. Para mim, foi o mais importante para permitir a conquista do título e da Taça da Liga.»

«Tanto os miúdos como os jogadores com muita experiência, todos mostrámos muita união. Se vissem os nossos treinos, conseguiam observar o grande respeito entre todos. E assim conseguimos levar o Sporting a atingir este feito passados tantos anos», frisou.

Questionado sobre se o discurso de jogo a jogo que Ruben Amorim tinha para os jornalistas era o mesmo para o plantel, Nuno Santos confirmou. «Sempre, sempre jogo a jogo. Porque só assim, ganhando todos os fins de semana, é que consegues atingir algum objetivo, que na verdade não tínhamos nada traçado.»

«Quando começaram a surgir menos jogos começas a pensar, é possível, não é possível. Mas foi jogo a jogo e com vitória a vitória», acrescentou.

Nuno Santos disse ainda que a aproximação de FC Porto e Benfica, quando os leões empataram alguns encontros, não causou receio no grupo. «Nunca tivemos receio. Mesmo quando conseguíamos chegar à vitória no último minuto. Era aí que mostrávamos a vontade de vencer e que o grupo era espetacular, sempre a lutar para o mesmo lado. Foi esse o segredo.»

«Se entrassem no nosso balneário, conseguiam perceber que todos estavam a remar na mesma direção. Os que jogavam e os que não jogavam, sempre a darem tudo nos treinos», acrescentou, destacando: «Eu não gosto de individualizar, mas a escolher alguém seria o nosso capitão, o Coates. Mas também o Luís Neto, o Antunes e o João Pereira, que agora acabou a carreira, e que trouxeram todos eles muita experiência. Mesmo quando não jogavam estavam sempre lá para nos ajudar.»

«O Coates, é um jogador fantástico e que sempre pensa no grupo. Foi uma peça fundamental esta época para conseguirmos o título», destacou Nuno Santos, falando depois de Nuno Mendes.

«Ainda é muito jovem, mas já tem uma maturidade acima da média. É muito forte fisicamente. Tem que melhorar como todos nós. Mas já está na seleção, é internacional A com 18 anos. Para mim é um dos melhores defesas esquerdos na Europa, com a idade dele. E um jogador com um potencial enorme e vai chegar longe.»

O extremo falou também sobre Ruben Amorim. «Ele sabe lidar com os jogadores, porque foi jogador há pouco tempo. Foi muito importante a forma como liderou o grupo, por isso, dou-lhe os parabéns pelo grupo que construiu e como nos liderou nesta época fantástica.»

Nuno Santos contou ainda que tinha esperança de ver o seu nome na convocatória de Fernando Santos para o Europeu. «Sempre tive essa esperança, porque fiz uma grande época. A cabeça do jogador tem sempre a ideia de entrar na Seleção, e ainda por cima, eu sou muito ambicioso. É continuar a trabalhar e esperar que o meu nome esteja lá um dia.»

Sobre o futuro, Nuno Santos garante: «Estou feliz no Sporting e quero jogar a Liga dos Campeões com o Sporting, porque é um objetivo de todos, porque muitos de nós nunca jogaram esta prova.»