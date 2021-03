Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo sobre o V. Guimarães, poucos dias antes de João Palhinha se poder estrear na seleção. Questionado sobre as queixas do médio perto do final, o treinador brincou com a situação.

«Também diz muito deste grupo perceber que quando o Palhinha caiu, já ninguém pensou que íamos ficar com menos um jogador em campo o resto do jogo, uma vez que não tínhamos mais substituições. Se calhar, o que todos pensámos foi que ele ia perder esta oportunidade de ir à seleção. Assustou-nos um pouco, mas depois vimos que era um bocadinho fita».