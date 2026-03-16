Pote fez a antevisão à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Bodo/Glimt, em conferência de imprensa realizada no Estádio de Alvalade, em Lisboa, nesta segunda-feira. Aí, também falou da Seleção.

Condição física

«Espero sentir-me a 100 por cento. Vou tentar. Claramente que o mister já nos passou a análise do que não correu tão bem. Sabemos que a pressão e o momento de pressão não foram os melhores. Vamos tentar demonstrar que somos uma equipa diferente da primeira mão.»

Pressão no ataque

«Sabemos que temos de entrar muito fortes. Pressionantes para tentar marcar o mais rapidamente possível. Fizeram um golo em contra-ataque. Sabemos que o n.º 10 [Hauge] é muito forte a conduzir o contra-ataque deles. Chegam com muitos à área. Vamos estar muito atentos e, se tiver de ser, vamos defender todos dentro da área. Sofrendo um golo torna as coisas mais complicadas. Tentar passar energia positiva desde o primeiro minuto.»

Mundial 2026

«Já estive lá, já não fui convocado... As decisões cabem ao treinador. Sei que o selecionador deve ter muitas dores de cabeça, o leque de opções é muito grande. Mas vou dar sempre o melhor de mim para estar tranquilo comigo mesmo.»