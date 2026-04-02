Rui Borges anteviu nesta quinta-feira a receção ao Santa Clara, agendada para sexta-feira (20h30), em encontro da 28.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting comentou a não utilização de Pote por Portugal.

Pote não jogou na seleção, está apto para o Santa Clara?

«Espero que o Pote esteja em condições, talvez esteja “descondicionado” por não ter tido minutos. Estava bem fisicamente, senão não estaria na seleção até ao final do estágio. Foi opção de Roberto Martínez. Espero que esteja motivado, já conversei com ele, para que continue a dar uma grande resposta no Sporting.»

Foi único jogador que não teve minutos na seleção. Alguma explicação para isso?

«Isso tem de perguntar ao selecionador, não posso responder eu. Acredito, por tudo o que tem feito e demonstrado no Sporting, acho que é sempre um jogador que pode fazer a diferença a qualquer momento, seja no Sporting, seja na seleção. Agora, tudo o que é opções na seleção não sou eu. Eu tomo as minhas no Sporting e já é uma responsabilidade muito grande. Não vou comentar as opções dos outros, sei que ele estava apto, senão não estaria na seleção e não teve lesão nenhuma. O que disse no fim do jogo foi o que aconteceu, teve uma cãibra, apenas e só, recuperou em dois/três dias e estaria apto para dar contributo à sua seleção. O treinador assim não entendeu, são opções dele, não minhas».