Confesso portista desde a infância, Francisco Conceição até deu os primeiros passos no rival o Sporting. O extremo do FC Porto recordou a passagem por Alcochete, onde festejava os golos dos azuis e brancos às escondidas.

«Normalmente estava sempre no meu quarto, tranquilo. Ficava fechado no quarto e via sozinho os jogos do FC Porto. Acompanhava os jogos e festejava os golos sozinho no meu quarto», confessou à revista Dragões.

O internacional sub-21 português seguiu o caminho do pai e, em 2017, rumou aos dragões, que já o seguiam.

«Foi um momento em que o meu pai deixou a França para vir treinar o FC Porto e eu na altura estava na Academia do Sporting, mas o FC Porto já tinha demonstrado interesse em contar comigo. Isso tornou o processo mais fácil e decidi vir para o FC Porto na altura», contou.

Francisco assumiu que guarda «muitas recordações» dos últimos anos de Sérgio Conceição como jogador.

«Acompanhei o meu pai na fase final da carreira dele, como no PAOK ou no Standard de Liége. Desde aí que tenho uma grande paixão pelo futebol. Foi desde aí que percebi que era o que queria fazer para a minha vida», frisou.

Depois da estreia na equipa na temporada passada, o jovem avançado leva já 42 jogos pelo FC Porto.