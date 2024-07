A FIGURA: Rodrigo Ribeiro

Na ficha de jogo, nem Gyokeres nem Rafael Nel, os outros dois pontas de lança do plantel. Rodrigo Ribeiro era a única opção disponível, foi titular e deixou excelentes indicações. Além do golo marcado, em que soube ser lesto, assistiu ainda Trincão para o tento do extremo. Esteve, por isso, envolvido nos dois golos do Sporting esta noite, no Algarve. (Ainda) sem Ioannidis, a solução estará em Alcochete?

O MOMENTO: Trincão tranquiliza com classe (46m)

O Sporting não podia pedir melhor entrada na segunda parte. Logo no primeiro lance, os leões dilataram a vantagem para 2-0, num lance que começou em Diomande, passou por Rodrigo Ribeiro e terminou com Trincão. O internacional português fintou, com classe, um defesa do Sevilha, antes de finalizar sem hipóteses para o guardião espanhol.

OUTROS DESTAQUES:

Francisco Trincão:

Parece não ter perdido a boa forma com que terminou a época passada. Trincão jogou os 90 minutos hoje, frente ao Sevilha, e, além do golo, esteve sempre muito ativo no ataque, combinando com Pote, Catamo e Rodrigo Ribeiro. Jogo positivo do extremo.

Nuno Santos/St Juste:

Foram as duas notas negativas e não pelo que fizeram no campo. Nuno Santos e St. Juste saíram lesionados – o português na primeira parte, o neerlandês na segunda. O departamento clínico do Sporting terá, agora, muito trabalho para recuperar ambos a tempo da Supertaça, a 3 de Agosto, com o FC Porto.

Kovacevic:

Depois do erro no segundo golo do Saint Gilliose, a expetativa para saber como reagiria Kovacevic era grande. O guarda-redes pareceu responder à altura e, frente ao Sevilha, fez uma exibição sólida: apesar de não ter sido muitas vezes chamado a atenção.