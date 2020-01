Apesar da derrota, Silas ficou satisfeito com a exibição do Sporting frente ao FC Porto. O técnico leonino sente que a equipa está «muito melhor» e nota confiança nos jogadores.

«Era isso que me preocupava depois de perdermos como perdemos, mas senti-os comprometidos e preparados para jogar», garantiu, no lançamento da visita a Setúbal.

«Se conseguirmos criar as oportunidades que criámos com o Porto... É importante continuar a criar. Isso é o principal. O mais preocupante, no futebol, é não criar situações», acrescentou.

Silas ainda comentou, com ironia, a crítica de que a maturidade tinha feito a diferença no clássico.

«Faltaram 15 centímetros para sermos mais maduros do que o FC Porto. A bola do Coates, se vai 15 centímetros abaixo, fazíamos golo. Se a do Vietto ao poste tivesse saído ligeiramente ao lado, teríamos sido mais maduros», brincou o técnico.

«Fizemos muita coisa bem. Criámos muitas ocasiões ao Porto. São 10 ou 15 centímetros ao lado e acabamos por ser mais maduros. O essencial é continuarmos a criar as ocasiões que temos criado, pois não vamos atirar fora em todos os jogos. Antes tínhamos feito quatro golos ao Portimonense e ao Santa Clara. Haverá jogos assim, em que criamos muitas ocasiões, e é isso que eu quero. Sei que não vamos marcar todas, mas se criarmos poucas a probabilidade de marcar será muito inferior», defendeu.