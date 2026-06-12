O Sporting vai mudar de símbolo 25 anos depois. A confirmação foi feita esta sexta-feira por André Bernardo, vice-presidente do Sporting e administrador da SAD.

Os leões, recorde-se, já tinham anunciado uma «nova identidade», que será revelada no dia 1 de julho, mas agora o dirigente confirmou a mudança símbolo, em declarações ao jornal Expresso.

O novo símbolo, como garantiu André Bernardo, vai cumprir com os estatutos do clube - mantendo um fundo verde, o leão e um escudo, bem como a sigla «SCP». O novo emblema será, ainda, inspirado nas versões mais antigas do que aquela que está em vigor desde 2001.