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Há 50 min
Sporting confirma mudança de símbolo 25 anos depois
André Bernardo, «vice» dos leões, garantiu que será inspirado nas versões mais antigas
TFR
André Bernardo, «vice» dos leões, garantiu que será inspirado nas versões mais antigas
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O Sporting vai mudar de símbolo 25 anos depois. A confirmação foi feita esta sexta-feira por André Bernardo, vice-presidente do Sporting e administrador da SAD.
Os leões, recorde-se, já tinham anunciado uma «nova identidade», que será revelada no dia 1 de julho, mas agora o dirigente confirmou a mudança símbolo, em declarações ao jornal Expresso.
O novo símbolo, como garantiu André Bernardo, vai cumprir com os estatutos do clube - mantendo um fundo verde, o leão e um escudo, bem como a sigla «SCP». O novo emblema será, ainda, inspirado nas versões mais antigas do que aquela que está em vigor desde 2001.
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