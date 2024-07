Nani está sem clube e é agora acionista da SAD do Sintrense, mas para já, garante, ainda não pensa em deixar a carreira de futebolista.

Presente esta tarde na cerimónia de apresentação do projeto, o internacional português quis deixar logo uma garantia a primeira vez que tomou a palavra, perante os convidados e os jornalistas.

«Ainda vou continuar a jogar, já sei que me vão fazer essa pergunta», afirmou.

Mais tarde, já perante a comunicação social, o extremo de 37 anos diz que continua a desfrutar do futebol, e por isso faz sentido continuar a jogar.

«Já atingi tudo o que tinha a atingir no futebol. O meu auge já foi, foi bonito e diverti-me muito. Olho para oportunidades que sejam boas, que me permitam continuar a desfrutar do futebol. É uma paixão, sempre foi, e é difícil deixar quando se sente que se tem força e energia. Sinto que ainda estou a desfrutar do futebol. Estou aberto para jogar mais um aninho» disse.

E por onde passar o futuro? «Pode ser em Portugal ou no estrangeiro. Tenho algumas propostas, estou a analisar. Mas para ser sincero neste momento estou mais a desfrutar das férias com a família.»

Nani foi depois questionado sobre o Sporting, equipa onde se formou e onde, confessou há pouco tempo, gostaria de terminar a carreira.

«O Sporting estará sempre no meu coração, vou apoiar o clube para sempre», limitou-se a responder sobre esse desejo, antes de falar das mais recentes saídas do plantel leonino, como Coates, Neto ou Adán.

«É sempre complicado quando tens uma equipa que tem vindo a fazer um excelente trabalho e quando saem jogadores importantes pode abalar um pouco, mas os clubes sabem o que fazem. De certeza que vão trazer jogadores novos que vão compensar, acredito nisso. Mas não é fácil nos primeiros tempos. Desejo boa sorte.»

O experiente jogador comentou ainda a prestação de Portugal no Euro 2024: «Vi com bons olhos, jogaram muito bem. Acredito que os portugueses queriam mais e podíamos ter feito mais. Há um futuro brilhante e é continuar a sonhar.»