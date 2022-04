Islam Slimani é o melhor avançado de março na Liga. O dianteiro do Sporting conquistou 21,48% dos votos dos treinadores principais da competição.

Lembra a Liga que o argelino participou nos três encontros disputados pelo Sporting durante o mês, no qual marcou três golos em em tantas outras vitórias do Sporting.

No segundo lugar ficou Evanilson (FC Porto), com 18,52% dos votos, seguido pelo seu colega de equipa, Mehdi Taremi, que completou o pódio, com 13,33% das preferências.