Islam Slimani continua com o futuro indefinido, e por isso continua a treinar à parte do plantel do Sporting, liderado por Ruben Amorim

Ainda assim, o avançado argelino continua a vibrar com a equipa leonina, mesmo em casa.

Esta noite, Slimani publicou um vídeo a ver o jogo do Sporting frente ao Paços de Ferreira, da segunda jornada da Liga. «Ninguém pode tirar isto de mim», escreveu o jogador, a acompanhar a publicação.

