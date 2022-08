Islam Slimani já não é jogador do Sporting. O argelino chegou a acordo com a SAD leonina para rescindir o contrato que ligava as duas partes por mais um ano e já assinou o contrato de desvinculação.

O avançado ficou assim livre e prepara-se agora para assinar com o Brest, da Liga Francesa.

Slimani deixa o Sporting sem glória, no fim de uma segunda passagem por Alvalade que ficou muito distante do que alcançou da primeira vez. Contratado em janeiro deste ano, o jogador fez 12 jogos com a camisola do Sporting, apenas cinco dos quais como titular, apontando quatro golos e fazendo uma assistência.

Este ano não entrava nas contas de Ruben Amorim e tornou-se um problema pelo elevado custo salarial.