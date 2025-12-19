O Sporting voltou a surpreender as crianças internadas na ala pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, desta feita com as visitas de Morten Hjulmand, Gonçalo Inácio e Daniel Bragança, trio munido de presentes.

Aos meios do clube, Hjulmand explicou a importância desta iniciativa.

«É muito importante demonstrar que nos preocupamos. Não é fácil ver crianças com estes problemas, mas destaco a felicidade delas. (…) É um pequeno gesto dos jogadores e significa muito para as crianças», comentou.

Percorra a galeria associada para conhecer algumas das interações dos jogadores com estes jovens adeptos e respetivas famílias.