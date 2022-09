Chegado a Alvalade na reta final do mercado de verão, Sotiris Alexandropoulos garante estar satisfeito pelo início da aventura no Sporting. Convocado para a seleção grega, o médio assume que ainda se está «a estabelecer».

«É a minha primeira aventura no estrangeiro. Sinto-me pronto e orgulhoso por ter dado este passo. Agora, estou onde quero estar. Estou muito feliz com o que vi. Estreei-me na Champions, fiz os primeiros jogos. Ainda tenho um caminho a percorrer, só estou lá há 20 dias, é só o começo», frisou, em entrevista ao Sport 24.

O jogador de 20 anos vincou ainda que pode atuar «igualmente bem na posição seis ou oito».

«Acredito que me adapto melhor ao sistema de 3-4-3. Vou evoluir ainda mais e tornar-me mais importante para a selecção», reconheceu, antes de apontar quais os seus pontos fortes e aqueles sobre os quais tem de trabalhar.

«Acho que tenho velocidade com e sem bola. Pressiono muito o adversário, tenho boa altura e força. Sou um jogador que quer a bola. A minha técnica também está num bom nível, mas ainda preciso de melhorar.»

«O meu remate é bom nos treinos, mas também quero colocar em prática nos jogos. Também quero melhorar a decisão no último terço para ser mais eficaz e ajudar a equipa. Há outras coisas que quero trabalhar, como o pé esquerdo. Há espaço para melhorias também no cabeceamento, porque tenho altura para ser melhor nas bolas paradas.»

Alexandropoulos confessou também que se inspira em futebolistas com características diferentes para «criar um modelo perfeito».

«Gosto por exemplo do Valverde do Real Madrid, mas não quer dizer que quero ser como ele. Também gosto do Verratti, mesmo que ele não tenha a minha altura. Observo muitos jogadores para captar as suas coisas boas e incorporá-las no meu jogo», concluiu.