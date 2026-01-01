O Sporting vai avançar para a contratação de Soulemane Faye.

Ora isto é possível porque Luís Guilherme não é o único extremo a caminho de Alvalade neste mês de janeiro. A SAD leonina tem a intenção de avançar por outro jogador para a mesma posição, mas numa perspetiva diferente: quer garantir dois extremos, um para entrar de imediato na equipa e outro, mais jovem, numa perspetiva de futuro.

É nesse sentido que Soulemane Faye, extremo do Granada, da II Liga espanhola, entrou na órbita do clube leonino: trata-se de jovem de 22 anos, internacional pelo Senegal, que o Sporting pretende para o futuro.

Nesse sentido, o jogador do Granada tornou-se um objetivo de mercado, como noticiou a Marca e confirmou o Maisfutebol.

Soulemane Faye tem o passe avaliado em um milhão de euros, pelo que é também uma oportunidade de negócio, que o Sporting identificou na II Liga espanhola e que não quer perder.