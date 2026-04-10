Contratado no mercado de janeiro ao Granada, por 6,5 milhões de euros, Souleymane Faye assumiu que a adaptação aos leões foi complicada e esperava ter mais minutos.

«O início foi um pouco difícil, porque encontrei uma equipa já consolidada. Foi um pouco complicado conseguir um lugar no plantel. Mas, agora, estou a conquistar minutos aos poucos», começou por dizer o extremo de 23 anos, ao jornal senegalês L'Observateur.

«Não posso dizer que estou satisfeito se não jogo muito. Sei que posso fazer melhor se tiver mais minutos», acrescentou Faye.

Apesar de ter pouco tempo de jogo, o extremo senegalês confessou que a estadia em Alvalade é «um sonho».

«Tive a sorte de entrar num clube que joga na Liga dos Campeões. Já joguei dois jogos. É motivo de orgulho», admitiu.

Rui Borges foi questionado já esta sexta-feira acerca do tempo de utilização de Faye e lembrou que «é um miúdo que vem de um contexto totalmente diferente» e que será preciso «ter alguma paciência».

«Infelizmente, não há muito treino para o crescimento de ligação com os colegas e com a equipa. Torna-se às vezes mais difícil para ele dar respostas mais visíveis aos treinadores, mas é natural, não teve treinos para o fazer. Dentro do que vamos vendo e percebendo, vamos dando os minutos que achamos que podemos dar. O miúdo tem crescido, está a crescer, mas o contexto é diferente. Deve estar muito feliz por estar onde está, mérito dele, agora tem de perceber que tem de ter essa paciência, esse crescimento natural», disse o técnico leonino.

Desde que chegou ao Sporting, Faye participou em oito jogos (sempre como suplente utilizado) e somou uma assistência.