Miguel Melgar revelou que, depois do Sporting se interessar por Souleymane Faye, surgiram vários clubes da Liga Espanhola a perguntar pelo extremo de 22 anos. O diretor desportivo do Granada acrescentou porém, em entrevista à Antena 1, que agora já não vale a pena.

«Não posso dizer nada sobre o negócio, não posso fazer comentários, mas posso dizer que me parece uma decisão muito acertada do Sporting. Viram algo que em Espanha só estão a ver agora. Tenho vários diretores desportivos de clubes da primeira divisão a perguntar pelo Faye, mas agora? Agora já vão tarde», referiu.

«Acho que o Sporting é o clube ideal para ele. Vai mostrar o grande jogador que é. É um jogador que vai gostar muito de Portugal, eu joguei no Famalicão e conheço o futebol português. É um jogador muito jovem, com ótimas condições. É muito rapido, pode sair pelos dois corredores, tem golo, trabalha muito, é intenso e corajoso.»

Miguel Malgar diz ter a certeza que Faye vai correr bem em Portugal, destacando que «é um rapaz muito profissional evai ter um nível muito alto no futebol português, como teria na primeira divisão de Espanha».