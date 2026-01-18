Souleymane Faye chegou este domingo a Lisboa, para encerrar a transferência para o Sporting. O senegalês aterrou pouco antes das 18 horas no Aeroporto Humberto Delgado, depois de um voo regular da TAP o ter trazido desde Málaga.

O atleta vai agora cumprir os exames médicos e assinar contrato com o Sporting, tornando-se reforço para Rui Borges nesta segunda metade da temporada.

Souleymane Faye teceu breves declarações à imprensa que o aguardava no aeroporto, tendo-se referido «muito entusiasmado» e revelado que já tinha falado com Rui Borges. Quando questionado se espera conseguir o título de campeão, foi lapidar. «Espero que sim», garantiu.

Recorde-se que acordo para a transferência está concretizado, tal como o Maisfutebol adiantou, e os leões vão pagar 6,5 milhões de euros, com o Granada a ficar com 10 por cento de uma futura venda.

Faye, de 22 anos, tem à espera em Alvalade um contrato válido por quatro temporadas e meia, ou seja, até junho de junho de 2030.