Os dados recolhidos pelo SofaScore para o Maisfutebol permitem perceber que a diferença entre Sp. Braga e Sporting, na antecâmara do jogo desta noite, em Leiria, para a meia-final da Taça da Liga, é uma questão de... detalhes.

Antes de mais, convém dizer que os dados dizem respeito apenas à Liga, até porque nas competições europeias (e mesmo nas Taças domésticas) a diferença entre o nível dos adversários podia induzir em erro.

Ora assim sendo, o Sporting está melhor em quase todos os parâmetros, é verdade, mas a diferença é muito curta, sendo que em alguns critérios até é o Sp. Braga que está mais forte. A equipa de Artur Jorge, por exemplo, tem mais posse de bola, mais remates por jogos e mais recuperações de bola e mais duelos ganhos por jogo.

Já o Sporting tem mais vitórias, mais golos marcados, menos golos sofridos, mais grandes oportunidades criadas (e também mais falhadas) e mais dribles por jogo.

A formação de Ruben Amorim é mais forte também na capacidade de falhar menos: perde menos bolas por jogo e cometeu menos erros que originaram golos adversários. Por isso já teve seis jogos em que manteve a baliza inviolável, contra apenas um do Sp. Braga.

No entanto, e vale a pena olhar para o gráfico que publicamos, na maior parte dos parâmetros a diferença é mínima. A maior distância está mesmo nos critérios relacionados com os erros: mais perdas de bola (do Sp. Braga), mais erros que deram golo (do Sp. Braga) e mais jogos a sofrer golos (também do Sp. Braga).