O mapa de castigos do Conselho de Disciplina, revelado esta segunda-feira pela Liga de Clubes, revela o teor da troca de palavras entre Ruben Amorim e Carlos Carvalhal, que levou à expulsão dos dois treinadores, na final da Taça da Liga.

Em relação a Ruben Amorim, o relatório do árbitro revel que «desde o início do jogo foi avisado várias vezes para não se dirigir ao banco do adversário», sendo que no momento da expulsão «proferiu as seguintes palavras para o treinador adversário «ó papagaio, vai para o c..., já andas aqui há trinta anos sempre a falar, és um papagaio», pode ler-se.

Já em relação a Carlos Carvalhal, o árbitro refere que teve um «comportamento irresponsável», acrescentando que «respondeu à provocação do treinador do Sporting, dizendo 'afinal também protestam, são uma vergonha, c...'»

O relatório do árbitro acrescenta que «nesse momento, foram audíveis insultos para o banco adversário tais como 'vocês são uma vergonha, vão para o c...', não sendo possível identificar quem os proferiu».