O Sporting defronta este domingo o Sp. Braga, num jogo a contar para a quarta jornada da Liga, e que surge na ressaca do apuramento dos bracarenses para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Por isso mesmo, Ruben Amorim abriu a conferência de imprensa de antevisão à partida a dar os parabéns ao clube onde jogou e treinou, e aproveitou para confessar que os leões têm alguma inveja do rival.

«Em relação ao Sp. Braga, dar os parabéns pela presença justa na Liga dos Campeões. Também ajuda o país e é sempre bom ver outras equipas a participar. Obviamente que olhamos com alguma inveja, queríamos muito estar lá, não há como esconder. Nada melhor do que este jogo, para continuar o nosso caminho para chegarmos também à Champions no próximo ano», reconheceu o treinador da equipa verde e branca.

Amorim explicou a abordagem que a formação de Alvalade terá ao jogo e elogiou o talento que o homólogo Artur Jorge tem à disposição no grupo dos Guerreiros.

«A nossa abordagem vai ser a mesma de sempre, implementar o nosso jogo, queremos ter o domínio do jogo. Vamos defrontar uma equipa com jogadores muito experientes, estão bem no campeonato, têm apenas uma derrota», referiu.

«Se tiver de ser um jogo com muitos golos, que seja do Sporting. Sabemos que é importante não sofrer. A abordagem vai ser a mesma, ter bola e parar jogadores como o Ricardo Horta, o Bruma, Abel Ruiz, o Moutinho, o Pizzi… Têm muito talento, mas estamos preparados», garantiu.

Ruben Amorim revelou ainda que o reforço Ivan Fresneda está convocado para a partida e abordou o sorteio da Liga Europa, que colocou a Atalanta, o Sturm Graz e o Raków Czestochowa no caminho do Sporting.

«O nosso objetivo é passar, temos de focar-nos muito no campeonato, e depois jogo a jogo perceber o que é preciso. Iremos fazer rotação. O grupo é perigoso, com deslocações difíceis, campos diferentes, mas estamos preparados. É muito bom estrar nas competições europeias, toda a gente vai jogar e sentir-se útil», atirou.

O Sporting defronta o Sp. Braga este domingo, na Pedreira, a partir das 20h30.