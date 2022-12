Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sp. Braga para a Taça da Liga no Estádio José Alvalade:

«Há dias em que corre tudo bem. Já tivemos fases em que correu tudo mal e em que levámos goleadas. Desta vez correu tudo bem, mas também devido à intensidade que metemos no início do jogo. Entrámos bem, marcámos de bola parada e a partir daí até diferente daquilo que tínhamos vindo a fazer com ataque organizado, muitas vezes foi através da transição e da velocidade dos jogadores. E isso é um bom sinal: sabemos adaptar-nos aos jogos. E resolvemos o jogo cedo com o talento dos jogadores e acabou por correr tudo bem.

A única coisa foi termos baixado o ritmo na segunda parte e a verdade é que eu não posso ficar chateado com eles, porque é mesmo uma incapacidade para manter aquele ritmo e isso é algo que preocupa um treinador porque queremos sempre manter o ritmo. Sabemos que vamos ter jogos muito difíceis e quando estamos num jogo assim mais ou menos resolvido e sentimos que os jogadores não têm a mesma velocidade para chegar à frente e atrás, é algo que temos de trabalhar. Mas parabéns aos jogadores pelo excelente jogo: resolvemos o jogo cedo e com muito mérito.»

[O momento do Sporting]

«Há que ter noção de que tudo pode mudar. Estamos num bom momento, tivemos mais tempo para treinar e os jogadores crescem. Também não há como esconder que a preparação para a época, na forma como foi, foi tudo muito confuso na preparação para a época e o planeamento não foi bom. Mas não foi só isso: com o Chaves, a meu ver, tivemos a mesma entrada que tivemos hoje em número de oportunidades e ao não conseguir marcar esses maus resultados foram criando um mau momento. Mas eu diria que é o tempo para treinar e o crescimento dos jogadores. Os jogadores têm potencial para mais, mas sei que vão sofrer em muitos jogos, porque há sinais quando se baixa o ritmo como na segunda parte. Foi um bom resultado, temos mais tempo para treinar, estamos melhor, a defender também, com mais rigor, mas acho que temos ainda muito a melhorar.»

[Mais sobre o jogo]

«Em relação ao jogo, isto nem de perto nem de longe reflete a diferença de qualidade entre as equipas. Vamos ter um jogo campeonato aqui com o Braga dentro de pouco tempo e vai ser diferente, assim como vai ser o da Madeira com o Marítimo. O que temos de ter é muita noção de que a história do jogo é sempre diferente. Continuar a trabalhar, que nem sempre a bola entra nas primeiras jogadas e depois complica-se tudo.»