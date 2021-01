O mapa de castigos do Conselho de Disciplina refere uma multa de 612 euros a Hugo Viana, por uma cena no mínimo caricata, como detalha o relatório do árbitro.

«Teve um comportamento irresponsável. Até este momento do jogo não esteve presente no banco técnico, inesperadamente apareceu junto ao banco do Sp. Braga, confrontando o delegado desta equipa, existindo a necessidade do quarto árbitro se meter entre eles», escreveu Tiago Martins no relatório.

«Trocaram palavras de forma agressiva, não sendo as mesmas percetíveis à equipa de arbitragem. Quando o árbitro se dirigiu para o expulsar e exibir o cartão, ja tinha ido para o tunel», pode ler-se.

De resto, também o delegado do Sp. Braga, José Antunes, foi multado, neste caso em 214 euros.

«Teve comportamento irresponsável, apos ter respondido a uma provocação do jogador número 28 [Pedro Gonçalves] do Sporting, dizendo que tem de respeitar o adversário. Foi confrontado pelo delegado do Sporting, Hugo Viana, reagiu a esta confrontação saindo da área técnica, aproximou-se deste e houve a necessidade do quarto árbitro se colocar no meio para os separar. Trocaram palavras de forma agressiva, não sendo perceptiveis à equipa de arbitragem», pode ler-se.