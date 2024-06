O Sporting venceu esta noite o Sp. Braga, por 2-0, no jogo dois da final do campeonato nacional de futsal, e está a uma vitória de revalidar o título de campeão nacional.

Depois do triunfo «agitado» por 8-4 em casa, um triunfo pela mais «magro» valeu aos leões esta terça-feira, em casa do rival. Sokolov, aos seis minutos, fez o primeiro golo da partida.

No segundo tempo, Pany Varela foi expulso já na reta final do encontro e deixou a equipa de Nuno Dias em inferioridade numérica por dois minutos. Apesar do assédio à baliza de Henrique, os bracarenses não conseguiram o empate e ainda sofreram o 2-0 a oito segundos do fim.

O Sporting tem assim uma vantagem de dois jogos nesta final e pode ser campeão já no próximo sábado, em casa, no Pavilhão João Rocha (20h30).