Já há data para o clássico entre o FC Porto e o Benfica, da 14.ª jornada do campeonato, divulgou esta terça-feira a Liga.

Dragões e águia defrontam-se no dia 15 de janeiro, sexta-feira, a partir das 21h00. Esta é uma partida que antecede a final four da Taça da Liga, competição na qual as duas equipas ainda estão em prova.

Na jornada 12, destaque para a receção do Sporting ao Sp. Braga, agendada para o dia 2 de janeiro, a partir das 18h00.

OS HORÁRIOS DAS JORNADAS 12, 13 E 14 DA LIGA

Jornada 12:

Sábado, 2 de janeiro

Sporting CP – SC Braga, 18H00 (Sport TV)

Domingo, 3 de janeiro

CD Tondela – FC Famalicão, 13H00 (Sport TV)

Vitória SC – CD Nacional, 15H00 (Sport TV)

Marítimo M. – Boavista FC, 15H00 (Sport TV)

Santa Clara – SL Benfica, 17H00 (Sport TV)

FC P. Ferreira – Rio Ave, 19H00 (Sport TV)

FC Porto – Moreirense FC, 21H00 (Sport TV)

Segunda-feira, 4 de janeiro

Gil Vicente FC – Belenenses SAD, 19H00 (Sport TV)

Portimonense – SC Farense, 21H15 (Sport TV)



Jornada 13:

Quinta-feira, 7 de janeiro

CD Nacional – Sporting CP, 18H30 (Sport TV)

SL Benfica – CD Tondela, 20H15 (BTV)

SC Braga – Marítimo M., 21H00 (Sport TV)

Sexta-feira, 8 de janeiro

Rio Ave FC – Portimonense FC, 19H00 (Sport TV)

FC Famalicão – FC Porto, 21H00 (Sport TV)

Sábado, 9 de janeiro

Moreirense FC – Vitória SC, 17H00 (Sport TV)

Boavista FC – Santa Clara, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 10 de janeiro

SC Farense – Gil Vicente FC, 15H00 (Sport TV)

Belenenses SAD – FC P. Ferreira, 20H00 (Sport TV)

Jornada 14:

Sexta-feira, 15 de janeiro

Sporting CP – Rio Ave, 18H30 (Sport TV)

FC Porto – SL Benfica, 21H00 (Sport TV)

Sábado, 16 de janeiro

FC P. Ferreira – SC Braga, 15H30 (Sport TV)

Vitória SC – SC Farense, 18H00 (Sport TV)

CD Tondela – Boavista FC, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 17 de janeiro

CD Nacional – Moreirense FC, 15H00 (Sport TV)

Santa Clara – FC Famalicão, 17H30 (Sport TV)



Gil Vicente – Marítimo M., 20H00 (Sport TV)

Segunda-feira, 18 de janeiro

Portimonense – Belenenses SAD, 20H15 (Sport TV)