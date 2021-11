O FC Porto domina a Equipa da (10.ª) Jornada da Liga, que resulta da soma das pontuações do Maisfutebol e do "rating" dos nossos parceiros da SofaScore.

Os dragões estão representados com quatro futebolistas, ainda que a melhor nota da jornada foi para Galeno. O jogador do Sp. Braga recebeu nota máxima do Maisfutebol e foi o único jogador com um rating acima de 9 na Sofascore.

Sporting, Sp. Braga, Famalicão, Arouca e Paços de Ferreira estão também representados.