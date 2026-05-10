O Sporting está interessado em Rodrigo Zalazar. A notícia, avançada pelo jornal Record neste sábado, foi confirmada também pelo Maisfutebol.

Internacional pelo Uruguai, Zalazar está a realizar a melhor época da carreira, com 23 golos e oito assistências em 46 jogos. O Sp. Braga, que o contratou em 2023 aos alemães do Schalke 04 a troco de 5 milhões de euros (mais €1M em encargos), avalia, tal como noticiou o nosso jornal, o jogador em 30 milhões de euros, não estando por isso António Salvador muito flexível para negociar por valores substancialmente abaixo dessa fasquia.

Rodrigo Zalazar completa 27 anos em agosto e está contratualmente ligado ao clube minhoto até 2028. Tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

No Sporting, o jogador sul-americano poderia encaixar eventualmente nas costas do ponta de lança (onde tem atuado Francisco Trincão, também extremo) ou, como alternativa, a partir de uma das alas.

Nesta temporada, recorde-se, Rodrigo Zalazar tirou quatro pontos ao Sporting, apontando os golos que permitiram aos arsenalistas arrancarem, já na compensação, empates em Alvalade e na Pedreira.