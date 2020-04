O Sporting e o Sp. Braga estão em conversações para chegar a um acordo relativamente ao pagamento da transferência de Ruben Amorim. Pelo menos foi isso que Rogério Alves adiantou, em entrevista à Sporttv, falando em «diálogos frutíferos».

«A atitude que foi tomada tem a ver exclusivamente com o tsunami que se abateu sobre a normalidade da vida dos clubes. Não temos de exacerbar conflitos nem tensões, já basta o que basta. Espero que até ao final do prazo o montante seja pago. A informação que tenho é que estão em curso diálogos frutíferos, e que as pessoas não se intrometam para estragar o que está a ser arranjado», referiu o presidente da Mesa de Assembleia Geral do Sporting.

Rogério Alves adiantou, de resto, que a frustração do Sp. Braga é legítima, perante a natural expetativa de receber um montante relevante, mas lembrou que o Sporting tem do seu lado a exceção à regra que a alteração das circunstâncias atuais provoca.

«Compreendo o Sp. Braga, que tem expectativa de receber determinado montante em determinados prazos, mas também compreendo muito bem a atitude do Sporting. Os contratos são para ser cumpridos, mas a mesma lei que determina que os contratos têm de ser cumpridos pontualmente tem exceções à regra, nomeadamente a alteração anormal das circunstâncias», disse.

«Trata-se de uma etiqueta jurídica e é difícil imaginar uma alteração mais radical que esta. Não é apenas no Sporting, mas sim em todo o universo futebolístico.»