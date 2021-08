Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-2) sobre o Sp. Braga:

«Os cinco triunfos consecutivos sobre o Sp. Braga não refletem a diferença entre as equipas. Fomos superiores na primeira parte, depois quando íamos mexer na equipa veio a expulsão do Matheus e alterou-se tudo. O Braga também com público, que faz a diferença, tentou o golo, fomos resistindo e aguentámos até ao fim. Mas, antes da expulsão, apesar de desligar a seguir o segundo jogo, éramos a equipa com maior ascendente no jogo».

[Recuo a seguir ao segundo golo demérito do Sporting ou mérito do Sp. Braga?] «A seguir ao 2-0 desligámos um pouco. Com menos um é difícil. Se já estava difícil, tudo entra na cabeça dos jogadores. Até ao 2-0 a equipa do Sporting foi superior na maior parte do jogo».