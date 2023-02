O Sporting recebeu o Sp. Braga na 18.ª jornada da Liga 2022/23 e goleou os minhotos por 5-0.

Hidemasa Morita bisou no encontro com golos aos 9 e 46 minutos, com Marcus Edwards, Matheus Reis e Pedro Gonçalves, de penálti, a fazerem os restantes golos leoninos aos 61, 86 e 90 minutos, respetivamente.

Depois dos 5-0 na Taça da Liga, o leão voltou a golear os arsenalistas, que caem do segundo lugar para o terceiro, sendo ultrapassados pelo FC Porto. O Sp. Braga acabou reduzido a dez unidades por expulsão de Niakaté, aos 49 minutos.

Os leões continuam no quarto lugar, a cinco pontos dos minhotos, sete fo FC Porto e 15 do Benfica.

FICHA DE JOGO