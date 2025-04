A equipa do Sporting voltou ao trabalho na manhã desta sexta-feira, depois da vitória ante o Rio Ave na última noite, ainda com incógnitas para o jogo com o Sporting de Braga, sobretudo no que toca a Pedro Gonçalves e Hidemasa Morita.

Esta manhã, segundo informação oficial prestada pelo Sporting, os jogadores titulares na vitória por 2-0 no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal realizaram trabalho de recuperação. Os restantes, trabalharam normalmente no relvado, às ordens do treinador Rui Borges.

Baixas certas para este jogo são os lesionados Daniel Bragança, João Simões e Nuno Santos. Após o jogo com o Rio Ave, na quinta-feira, Rui Borges respondeu à possibilidade de ter Pedro Gonçalves e Morita ante os bracarenses.

O Sporting volta aos treinos na manhã de sábado, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

O jogo ante o Sporting de Braga, da 28.ª jornada da Liga, em Alvalade, está marcado para as 20h45 de segunda-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.