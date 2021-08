A Polícia de Segurança Pública, por intermédio do Comando Distrital de Aveiro, fez um balanço «bastante positivo» da operação de segurança da Supertaça Cândido de Oliveira, destacando o «ambiente festivo, grande fair-play e desportivismo» entre os adeptos do Sporting e do Sp. Braga, embora dê conta de alguns incidentes que levaram à identificação de adeptos.

Segundo balanço apresentado pela PSP, um homem foi identificado por tentativa de venda de bilhetes nas imediações do estádio, procedendo-se à apreensão de sete bilhetes e à condução do suspeito à esquadra sob suspeita de crime de especulação.

Outro adepto foi impedido de aceder ao estádio por apresentar uma taxa de alcoolemia superior ao legalmente admitido e outros dois foram identificados e retirados do interior do recinto por manuseamento de artigos pirotécnicos, aquando dos festejos do primeiro golo do Sporting.

Apesar de tudo, a PSP faz um «balanço bastante positivo de todo o policiamento».