Um soberbo golo de livre foi insuficiente para o Sporting retomar a liderança da Liga, na companhia do Benfica. Na noite desta segunda-feira, no encerramento da 28.ª jornada, os leões empataram na receção ao Sp. Braga (1-1).

Depois de Gyökeres ver um golo anulado ao terceiro minuto, por fora de jogo, o marcador voltou a contar com o nome do sueco ao 15.º minuto. Todavia, Alvalade foi gelado ao minuto 87, quando Afonso Patrão, de 18 anos, assinou a estreia a marcar pela equipa principal do Sp. Braga.

A turma de Carlos Carvalhal terminou reduzida a dez unidades, uma vez que João Moutinho viu o segundo cartão amarelo aos 90+5m.

O empate permite ao Sp. Braga subir ao 3.º posto, com 57 pontos, um de vantagem sobre o FC Porto. Segue-se a receção ao AVS, na tarde de domingo (20h).

Por sua vez, o Sporting cai para a vice-liderança, com 66 pontos, dois de diferença para o líder Benfica. Na tarde de sábado (18h) há visita aos Açores e ao Santa Clara (5.º).