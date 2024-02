Da euforia em Alvalade às máscaras de Gyokeres. Foi assim que os adeptos do Sporting viveram no domingo, dia da goleada sobre o Sp. Braga por 5-0.

Os leões divulgaram, nas últimas horas, os bastidores do jogo da jornada 21 da Liga, que terminou com vitória verde e branco com golos de Trincão, Eduardo Quaresma, Gyokeres, Daniel Bragança e Nuno Santos.

Da grande festa dos adeptos leoninos à união entre fãs e equipa, eis o que ficou da goleada do Sporting sobre o Sp. Braga.

VEJA AS IMAGENS: