Está fechada a transferência de Zalazar para o Sporting: o médio uruguaio já estará, inclusivamente, esta quarta-feira em Lisboa para fazer exames médicos, num passo indispensável antes de assinar contrato.

Pela transferência, o Sporting vai pagar ao Sp. Braga 30 milhões. Já o jogador vai assinar contrato por cinco temporadas, até 30 de junho de 2031.

Refira-se, de resto, que a saída de Zalazar do Sp. Braga já estava prevista dentro da SAD bracarense: António Salvador tinha feito um acordo de cavalheiros com o próprio jogador, que o deixaria sair se aparecesse uma proposta de 30 milhões de euros.

É precisamente isso que o Sporting vai pagar, portanto.

Mas este não é o único movimento entre Sporting e Sp. Braga: embora seja um negócio paralelo, o lateral Diogo Travassos viaja para Braga, também a título definitivo, devendo assinar contrato também muito em breve.

Pelo jovem lateral direito, o Sp. Braga vai pagar 5,5 milhões de euros, mais um milhão que fica dependente de objetivos.

Recorde-se que Diogo Travassos é um lateral direito de 22 anos, que nas duas últimas temporadas deu nas vistas em empréstimos ao E. Amadora e ao Moreirense. Apesar disso, o jovem deixa o Sporting sem se ter estreado pela equipa principal.