João Gião, treinador do Sporting B, em declarações à Sporting TV, no final da derrota em Alcochete frente ao Académico Viseu (2-1), comentando o regresso de Daniel Bragança aos relvados quase um ano depois:

«Entrou muito bem, com o nível que ele tem, teve momentos de muita classe. O compromisso com a equipa foi total e com o clube também, baixando à equipa B para ganhar minutos. O nosso objetivo também é esse, para além de potenciar jovens jogadores, como é óbvio, também podemos ter esta missão de servir como plataforma de aceleração da recuperação, para estar a 100 por cento, de um jogador que é muito importante para o clube. Estamos muito contentes por ele e também pelo Mateo Tanlongo, que voltou a jogar após muito tempo de fora por lesão e que hoje teve os primeiros minutos.»