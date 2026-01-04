Daniel Bragança está de volta aos relvados. O esquerdino jogou pela primeira vez desde 15 de fevereiro de 2025, quando se lesionou no empate com o Santa Clara, o que significa um regresso quase um ano depois.

Tudo aconteceu na manhã deste domingo, na derrota do Sporting B em Alcochete, frente ao Académico Viseu, por 2-1, num jogo em que a formação leonina até entrou a ganhar.

Mas já lá vamos.

Antes disso interessa dizer que Daniel Bragança começou no banco e foi chamado a entrar, substituindo Manuel Mendonça, a meia hora do fim. Com Rui Borges na bancada, a ver o regresso de um dos capitães da equipa principal, Bragança posicionou-se à frente da defesa, orientou os jogadores e colocou-se sempre no caminho da bola.

De resto, começou por fazer um grande passe para dentro da área, que não foi bem aproveitado, depois trabalhou bem em zona frontal, tirou dois adversários da frente e rematou forte, mas contra um defesa do Académico, já nos descontos fez um passe longo, que foi cortado pela defesa adversária e permitiu a Gabriel Silva atirar fortíssimo e a rasar o poste.

Académico iguala Sporting B no segundo lugar

Bragança foi por isso a melhor notícia deste domingo para o Sporting, num jogo em que a equipa B entrou a marcar, graças a um golo de Paulo Cardoso logo aos oito minutos, após assistência de Rafael Nel.

O Académico foi, no entanto, um adversário muito complicado e empatou logo depois. Aos 14 minutos, um mau passe de David Moreira permitiu a Kharaman empatar, na recarga a uma defesa de Diego Calai.

Até ao fim da primeira parte, as jogadas com mais perigo voltaram a ser do Académico, que passou para a frente já depois da entrada de Daniel Bragança em campo: João Guilherme desviou para golo, aos 71 minutos, após cruzamento de Soufiane Mousseguem.

Um golo que foi durante muito tempo analisado pelo VAR, por uma possível mão de Mousseguem antes do cruzamento, que no entanto parece totalmente casual e por isso não chegou para anular o golo.

Até ao fim, o Sporting carregou sobre a baliza adversária, ficou perto do empate, mas não o conseguiu fazer. Com este resultado, o Sporting soma a terceira derrota seguida, é apanhada pelo Académico Viseu no segundo lugar e pode ver o Marítimo ficar mais distante na liderança da II Liga.