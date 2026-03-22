O Sporting B venceu este domingo o Feirense por 2-1, em Santa Maria da Feira, somando três pontos que lhe permitiram igualar a U. Leiria à condição, no quinto lugar da II Liga.

O triunfo leonino foi, de resto, arrancado a ferros e com alguma polémica. Mas ja lá vamos.

Interessa dizer que o Feirense entrou melhor e marcou logo aos cinco minutos. Um golo de penálti, apontado por Jonny Arriba, depois de o VAR corrigir uma decisão do árbitro, que tinha assinalado falta fora da área: as imagens mostraram que a falta foi em cima da linha de grande área e, portanto, era penálti.

O golo madrugador do adversário não afetou o Sporting, que partiu à procura do empate, apontado aos 33 minutos, num golpe de cabeça de Paulo Cardoso. Isto já depois de Lucas Anjos ter ameaçado marcar num grande remate em arco e antes do mesmo Lucas Anjos voltar a ameaçar num remate ao poste.

Já na segunda parte, Rodrigo Dias marcou na própria baliza, mas a jogada foi anulada por fora de jogo e o Sporting B respirou de alívio. Em cima do fim, numa jogada de contra-ataque, Paulo Cardoso lançou Lucas Anjos, que fez o 2-1 final.

Um golo com polémica, já que o Feirense pedia penálti no início da jogada, por mão na bola de Rodrigo Dias. O lance foi analisado pelo VAR, que decidiu não haver motivos para grande penalidade e o Sporting somou mesmo a vitória.