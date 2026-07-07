OFICIAL: Rodrigo Rodrigues reforça Sporting B
Extremo de 18 anos vai integrar o grupo às ordens de Tiago Fernandes
Extremo de 18 anos vai integrar o grupo às ordens de Tiago Fernandes
Rodrigo Rodrigues, extremo de 18 anos, é reforço do Sporting, sendo contratado ao Gil Vicente a pensar na equipa B. Na última época, o avançado fez quatro jogos na equipa principal, estreando-se na Liga.
Natural de Lisboa, o extremo fez formação entre Belenenses, Benfica, Estoril e Gil Vicente.
«O sentimento é de muito orgulho. O Sporting é um clube enorme e, por isso, este passo é uma felicidade muito grande. Sempre sonhei com isto, mas nunca esperei que chegasse aqui tão cedo. Agora tenho é de continuar a trabalhar.»
«Jogo mais como extremo direito ou esquerdo, mas jogo onde quiserem e dou o máximo em qualquer posição. Jogo bem com os dois pés», disse aos meios do novo clube.
O Sporting B vai ser orientado por Tiago Fernandes na segunda época consecutiva na II Liga.
🗣️ “O primeiro sonho, de chegar a um Clube grande, um Clube incrível como o Sporting CP, está realizado. Quero desfrutar e dar o máximo todos os dias.”— Sporting CP (@SportingCP) July 7, 2026
Rodrigo Rodrigues reforça o #SportingB ✍️ Bem-vindo, Leão 🦁
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