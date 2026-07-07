Rodrigo Rodrigues, extremo de 18 anos, é reforço do Sporting, sendo contratado ao Gil Vicente a pensar na equipa B. Na última época, o avançado fez quatro jogos na equipa principal, estreando-se na Liga.

Natural de Lisboa, o extremo fez formação entre Belenenses, Benfica, Estoril e Gil Vicente.

«O sentimento é de muito orgulho. O Sporting é um clube enorme e, por isso, este passo é uma felicidade muito grande. Sempre sonhei com isto, mas nunca esperei que chegasse aqui tão cedo. Agora tenho é de continuar a trabalhar.»

«Jogo mais como extremo direito ou esquerdo, mas jogo onde quiserem e dou o máximo em qualquer posição. Jogo bem com os dois pés», disse aos meios do novo clube.

O Sporting B vai ser orientado por Tiago Fernandes na segunda época consecutiva na II Liga.