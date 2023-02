Durante o Amora-Sporting B (2-1) deste sábado, da Liga 3, o vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal, Pedro Peixoto, foi captado pelas imagens televisivas numa picardia com jogadores da equipa leonina, gesticulando com os atletas e proferindo palavras que não foram percetíveis.

Ora, já este domingo, os leões reagiram e pedem consequências pelo comportamento do dirigente, que no entender do clube foi «protagonista de cenas que em nada dignificam o futebol».

«É de extrema gravidade que um responsável de arbitragem lidere um conjunto de adeptos do clube visitado a provocar, ameaçar, cuspir e procurar o confronto físico com os jogadores, equipa técnica e staff», lê-se ainda na nota do Sporting, que considera que Pedro Peixoto «não reúne condições de entrar num estádio como adepto».

Além disso, os verde e brancos defendem que é «inaceitável que alguém que assume este tipo de comportamentos se mantenha na vice-presidência do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal ou em qualquer outra função», pelo que esperam uma resposta das autoridades competentes.

O comunicado do Sporting:

«Após o apito final do encontro entre o Sporting Clube de Portugal B e o Amora Futebol Clube, o vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal, Pedro Peixoto, foi protagonista de cenas que em nada dignificam o futebol.

É de extrema gravidade que um responsável de arbitragem lidere um conjunto de adeptos do clube visitado a provocar, ameaçar, cuspir e procurar o confronto físico com os jogadores, equipa técnica e staff.

O seu comportamento representa o oposto dos valores do futebol português e do lema sob o qual se joga a Liga 3, o Puro Futebol, e prejudica a larga de maioria dos seus pares, daqueles que representa e de todos o que no dia-a-dia contribuem para a vivência do desporto como ela deve ser – saudável.

A Sporting SAD considera que Pedro Peixoto não reúne condições de entrar num estádio como adepto e considera inaceitável que alguém que assume este tipo de comportamentos se mantenha na vice-presidência do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal ou em qualquer outra função.

Aguardamos assim com muita expectativa a decisão a quem compete tomá-la.»