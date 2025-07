O Sporting terminou este sábado a primeira semana de trabalho da pré-época 2025/26. Numa sessão matinal, o coletivo de Rui Borges realizou um jogo de treino frente à equipa B, no qual saiu vitorioso (5-2).

Numa partida com duas partes de 35 minutos, a equipa principal venceu com golos de Lucas Anjos (dois), Rodrigo Ribeiro, Alisson Santos e um autogolo. No lado do Sporting B, Paulo Cardoso e Paulo Iago apontaram os tentos.

No jogo de treino, Rui Borges utilizou os seguintes jogadores: Diego Calai, Hidemasa Morita, Alisson Santos, Geny Catamo, Rayan Lucas, Rafael Pontelo, David Moreira, Eduardo Quaresma, Manuel Mendonça, Diogo Travassos e Rodrigo Ribeiro.

Os leões voltam a treinar na segunda-feira.