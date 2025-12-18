O Sporting B venceu na visita à equipa sub-21 do West Ham, na Taça Internacional da Premier League (2-1). Na noite desta quarta-feira, na terceira jornada do Grupo D, o defesa Lucas Taibo inaugurou o marcador ao oitavo minuto. Ainda que o médio Lewis Orford tenha restabelecido a igualdade aos 18 minutos, a vantagem leonina foi reposta aos 45+3m, pelo extremo Chris Grombahi, de 17 anos.

Assim, os leões arrecadaram a primeira vitória em três jogos, levando três pontos no quinto lugar do Grupo D, a quatro do líder Sunderland. O regresso a esta prova está agendado para 20 de janeiro (19h), aquando da visita ao Manchester United (6.º).